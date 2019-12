Cina: China Development Bank, nel 2019 prestiti a Pmi per oltre 14 miliardi di dollari

- China Development Bank (Cdb) ha trasferito 100 miliardi di yuan (circa 14,3 miliardi di dollari) per favorire lo sviluppo di piccole e medie imprese (Pmi) nel corso del 2019, e stimolare la crescita industriale nelle aree colpite dalla povertà. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" secondo cui, dall'inizio di quest'anno, i prestiti sono stati indirizzati a 322 banche, a beneficio di oltre 120mila piccole e medie imprese. Prestiti per un valore di 10,5 miliardi di yuan (1,5 miliardi di dollari) hanno raggiunto soggetti aziendali in circa 100 contee economicamente arretrate della Cina, e hanno contribuito a sollevare decine di migliaia di persone dalla povertà. (segue) (Cip)