Iraq: campagna militare contro lo Stato islamico a Ninive

- Le forze armate irachene hanno lanciato una campagna militare contro lo Stato islamico nella provincia di Ninive. L'ufficio stampa delle forze armate irachene ha annunciato la distruzione di cinque covi e due tunnel usati dai terroristi come parte dell'operazione "Victory Will" a Ninive. "Le nostre forze di sicurezza continuano nell'operazione e sono riusciti a distruggere tre quartier generali e un ordigno esplosivo nell'area di Badush", si legge nella nota. Le forze irachene hanno anche distrutto anche due tunnel nella regione meridionale di Ninive. La dichiarazione ha sottolineato che "i caccia della Coalizione internazionale hanno effettuato due attacchi aerei contro la sede dello Stato islamico". Il Joint Operations Command ha annunciato ieri il lancio dell'ottava fase dell'operazione "Victory Will", indicando che il processo si svolge su cinque assi: Ninive, Anbar, Diyala, Kirkuk e Salahuddin con la partecipazione della Coalizione internazionale a guida Usa. (Irb)