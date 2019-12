Iraq: presidente Salih riceve premier dimissionario Abdul Mahdi

- Il presidente iracheno, Barham Salih, ha incontrato ieri il premier dimissionario Adel Abdul Mahdi. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa irachena in una nota nella quale spiega che "il presidente della repubblica Salih ha tenuto un incontro con Abdul Mahdi con il quale ha discusso con lui diversi dossier". La nota ha aggiunto che "le due parti hanno discusso di varie questioni in particolare l'accelerazione della formazione del governo e il soddisfacimento delle richieste dei manifestanti oltre alla situazione politica e di sicurezza", in riferimento alla crisi politica in corso nel paese e alla difficoltà di nominare un nuovo governo. (Irb)