Montorio Romano: otto ordinanze di misura cautelare in carcere per spaccio di cocaina

- A otto persone, che detenevano e spacciavano cocaina nel comune di Montorio Romano in provincia di Roma, i carabinieri di Monterotondo stanno notificando - dalle prime ore del mattino - l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Tivoli su richiesta della procura locale. Il provvedimento arriva a termine di un'indagine durata circa un anno e che ha permesso di smascherare un giro criminale dedito allo spaccio al dettaglio nel piccolo centro di provincia. A finire in manette diversi cittadini stranieri che, in concorso con un italiano, operavano anche mentre erano agli arresti domiciliari. (Rer)