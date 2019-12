Iraq: aviazione Usa colpisce cinque postazioni milizie sciite filo-iraniane

- L’aviazione statunitense ha colpito cinque postazioni delle milizie filo iraniane in varie parti dell’Iraq accusate degli attacchi che nei giorni scorsi hanno colpito le basi che ospitano le forze statunitensi. Secondo quanto confermato dalle unità della Mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita), il bilancio dei raid è di almeno 25 morti. L’emittente “al Arabiya” sostiene che tra i morti vi siano anche tre ufficiali iraniani inviati in Iraq come specialisti in missili terra-aria.(Irb)