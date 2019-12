Difesa: Cina, Russia e Iran concludono esercitazione congiunta nel Golfo di Oman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esercitazione congiunta è un normale scambio militare fra i tre paesi. È in linea con le leggi e le pratiche internazionali correlate e non ha alcun legame con la situazione regionale", ha precisato Wu. Il portavoce ha anche annunciato un'esercitazione militare congiunta tra la Cina e la Tanzania, dal nome in codice "Sincere Partner 2019", che si terrà a Dar es Salaam da fine dicembre a metà gennaio 2020. L'esercitazione punterà a migliorare ulteriormente la cooperazione pratica tra gli apparati militari cinesi e quelli tanzaniani in modo da contribuire a costruire un nuovo tipo di partenariato per la sicurezza caratterizzato da uguaglianza, fiducia reciproca e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. (Cip)