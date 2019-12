Migranti: Salvini, su vicenda Gregoretti non vedo l'ora di andare in tribunale

- "Non ho nessuna paura, anzi non vedo l'ora di andare in tribunale per rispondere del reato di difesa della sicurezza e dei confini del mio Paese". Lo ha detto, al Gr1, su Rai Radio 1, il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito della vicenda della nave Gregoretti. (Rin)