Libia: Casini a "Il Messaggero", l'Italia si svegli e l'Europa ritrovi l'unità

- "Spero che i ministri degli esteri europei il 7 gennaio vadano in Libia con le idee chiare e non si limitino a una litania di buone intenzioni. Siamo già fuori tempo massimo. L'Europa e l'Italia si sveglino o la Libia è perduta". Lancia l'allarme in una intervista a "Il Messaggero" Pier Ferdinando Casini, presidente del gruppo italiano dell'Unione interparlamentare. "Una escalation militare a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane può avere conseguenze devastanti sul controllo di fenomeni come l'immigrazione clandestina e le potenziali schegge terroristiche che possono partire, come già in passato, dall'Africa del Nord verso l'Europa". Borrell, Di Maio e gli altri ministri secondo Casini "devono avere un piano chiaro, altrimenti è meglio che restino a casa. Mi auguro però che questa missione sia il segno della volontà unitaria europea di immettere nell'Africa del Nord mezzi finanziari ingenti, allora sì che avrebbe un senso. Perché è vero che bisogna spingere per una soluzione politica e non militare, ma la soluzione politica oggi è nelle mani di Russia e Turchia e c'è il rischio che alla fine tutto si riduca alla spartizione della Libia tra queste due potenze". (segue) (Res)