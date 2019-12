Libia: Casini a "Il Messaggero", l'Italia si svegli e l'Europa ritrovi l'unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci rendiamo conto - aggiunge - che è in corso un gigantesco riassetto geopolitico, mentre continuiamo a correre dietro a parole d'ordine ormai prive di senso come quelle del sovranismo nazionale. Nel Mediterraneo si sono verificati due fattori importantissimi: uno è il ritiro americano dovuto alla filosofia dell'America first di Trump, ma cominciato con la presidenza Obama, per cui ci sentiamo improvvisamente soli. E tutti gli ingenui che hanno sfilato in questi anni coi cartelli 'Yankee, go home' devono fare i conti con una realtà molto più difficile, e senza la tutela dell'ombrello Usa. Il secondo elemento, combinato con il primo, rende la situazione devastante ed è la possibile inconsistenza e irrilevanza di noi europei. Paesi come la Francia che finora hanno fatto i furbi sulla Libia, raccolgono quello che hanno seminato: non contano loro, non contiamo noi, non conta l'Europa". Il presidente rileva inoltre che "la missione di gennaio rischia di essere simbolica. La situazione è così deteriorata, che andiamo a dare pacche sulla spalla a Sarraj, mentre i turchi gli danno armi. E c'è, terzo elemento, lo svuotamento delle organizzazioni internazionali. L'Onu non ha mai governato il mondo neanche in passato, ma esercitava una moral suasion. Ora invece, incontrando i parlamentari italiani, il segretario generale Guterres ha ammesso con onestà che i suoi moniti sono stati semplicemente ignorati, sulla Libia come sulla Siria e sull'Ucraina". (segue) (Res)