Libia: Casini a "Il Messaggero", l'Italia si svegli e l'Europa ritrovi l'unità (3)

- "Nel Mediterraneo - continua - è tornata la Russia e dà le carte in Siria e Libia. E si assiste al risorgere di una assertività neo-ottomana: la Turchia non si accontenta più di svolgere un ruolo regionale, sta diventando un player globale. Lo vediamo bene anche nei Balcani, dove insieme a Paesi come il Qatar, Ankara sta incidendo pesantemente sugli equilibri". Per l'Italia è difficile capire con chi stare... "Il problema è che in Libia è in corso una guerra per procura: da una parte russi, egiziani e Emirati arabi, dall'altra Turchia e Qatar. Ma dov'è l'Italia? Dov'è l'Europa? Anzitutto, gli europei devono procedere uniti. Perché le divisioni di questi mesi, nella migliore delle ipotesi, sono state cavalcate da chi voleva intervenire militarmente. Secondo, bisogna cercare di essere parte del negoziato, rimontando il terreno perso in questi mesi, e non ci si riesce solo con le belle parole. Per avere un potere negoziale, va almeno attuato un serio piano di intervento sulla Libia". (segue) (Res)