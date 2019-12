Libia: Casini a "Il Messaggero", l'Italia si svegli e l'Europa ritrovi l'unità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non volendo diventare mercanti d'armi, - riprende Casini - ma volendo contare qualcosa, dobbiamo far valere la nostra rilevanza per esempio sul fronte energetico. E dobbiamo rafforzare la presenza economica europea, raccordandoci con Paesi come Algeria e Tunisia che non hanno interesse a presenze esterne stabili in quell'area". Sembra non si possa prescindere dall'uso della forza. "Più si attenua la moral suasion delle grandi organizzazioni internazionali, più i conflitti vengono regolati dalla forza. Ma non c'è più lo Zio Sam. Sul campo la forza è quella di Russia e Turchia, mentre è già penetrata anche in Africa la forza economica della Cina, non solo attraverso la Via della Seta. È significativo che Pechino abbia impiantato per la prima volta una sua base militare all'estero a Gibuti, nel Corno d'Africa. Si sta creando un mosaico nuovo, che dovrebbe dare la sveglia a chi in Europa pensa ancora di poter vivere di rendita", ha concluso Casini. (Res)