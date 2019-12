Cina: ministro Commercio, nel 2020 paese proseguirà sviluppo di alta qualità

- La Cina continuerà a rafforzare il mercato interno, a favorire l'apertura di alto livello e a garantire uno sviluppo di alta qualità degli scambi e degli investimenti nel 2020. Lo ha dichiarato ieri il ministro del commercio cinese, Zhong Shan. Parlando alla riunione di fine anno del ministero, Zhong ha definito le priorità chiave per l'ulteriore sviluppo nel prossimo anno. Il ministro ha affermato che il paese intensificherà gli sforzi per "costruire un forte mercato interno, aprirsi al mondo esterno a un livello superiore, promuovere uno sviluppo commerciale di alta qualità e trasformare l'economia in una potenza economica e commerciale". Zhong ha inoltre aggiunto che gli indirizzi di sviluppo del governo aiuteranno a costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti - un obiettivo che la Cina intende raggiungere nel 2020. (segue) (Cip)