Cina: ministro Commercio, nel 2020 paese proseguirà sviluppo di alta qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anno 2019 è stato pieno di rischi e sfide nel paese come all'estero, ma i principali indicatori per il commercio della nazione hanno mostrato uno sviluppo costante e solido", ha detto Zhong. Nei primi undici mesi del 2019, le vendite al dettaglio di beni di consumo sono ammontate a 37.300 miliardi di yuan (5.300 miliardi di dollari), con un aumento dell'8 per cento su base annua, secondo il ministero. "Il consumo, che ha contribuito a oltre il 60 per cento della crescita economica nei primi tre trimestri, dovrebbe rimanere il motore principale di tale crescita", ha detto Zhong durante l'incontro. Secondo il ministero, il commercio estero ha raggiunto i 28.500 miliardi di yuan (4.073 miliardi di dollari) tra gennaio e novembre, con un aumento del 2,4 per cento su base annua. (segue) (Cip)