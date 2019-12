Cina: ministro Commercio, nel 2020 paese proseguirà sviluppo di alta qualità (3)

- La Cina prevede di istituire un sistema di valutazione per lo sviluppo commerciale di alta qualità che includa indicatori, politiche, statistiche e prestazioni entro il 2022, mirando a un significativo miglioramento della struttura commerciale e dell'efficienza, secondo una linea guida pubblicata a novembre. Le linee guida sono state svelate per promuovere uno sviluppo commerciale di alta qualità, con particolare attenzione alla creazione di uno sviluppo commerciale stabile e meglio strutturato. Wei Jianguo, vicepresidente del Centro cinese per gli scambi economici internazionali, ha dichiarato: "In futuro, il paese dovrebbe attuare ulteriori misure per ottimizzare le strutture commerciali, promuovere nuove imprese, costruire un migliore ambiente commerciale e approfondire continuamente le riforme e apertura". (segue) (Cip)