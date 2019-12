Cina: ministro Commercio, nel 2020 paese proseguirà sviluppo di alta qualità (4)

- Wei ha spiegato che la legge sugli investimenti esteri, che entrerà in vigore mercoledì 1° gennaio, porterà a diversi cambiamenti."Più di mille progetti di medie dimensioni - quelli del valore di oltre un miliardo di dollari - dovrebbero attirare capitali stranieri nel prossimo anno", ha detto Wei. Gli investimenti diretti esteri (Ide) quest'anno sono costantemente aumentati. Nei primi undici mesi di quest'anno, gli Ide hanno raggiunto 845,9 miliardi di yuan (circa 121 miliardi di dollari), in crescita del 6 per cento su base annua, secondo il ministero. "Si prevede che l'ambiente imprenditoriale del paese assicurerà investimenti esteri diretti relativamente stabili", ha affermato Li Yumei, professore all'Università di Economia e Commercio Internazionale di Pechino. Secondo Li, le incertezze hanno ostacolato il flusso di capitali stranieri nelle industrie ad alta tecnologia della Cina, ma l'impatto è ancora relativamente piccolo. "Il paese deve proporre misure più efficaci per attutire i potenziali impatti". (Cip)