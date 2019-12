Singapore-Nuova Zelanda: ratificata nuova versione partenariato economico

- Singapore e Nuova Zelanda hanno ratificato la nuova versione dell’Accordo di partenariato economico (“Agreement between New Zealand and Singapore on a Closer Economic Partnership”, Anzscep), che entrerà formalmente in vigore il 1° gennaio. Lo ha annunciato oggi il ministero del Commercio e dell’industria di Singapore. Il ministro del Commercio di Singapore, Chan Chun Sing, ha dichiarato che “Il rapido processo di ratifica e l’entrata in vigore del nuovo Anzscep segnala l’impegno di Singapore e Nuova Zelanda a sostenere un sistema di scambi aperto e basato sulle regole”. La nuova versione dell’accordo “ridurrà ulteriormente le barriere al commercio ed aumenterà la cooperazione regolatoria e gli sforzi di e-commerce, a beneficio delle attività economiche di entrambi i paesi”, ha aggiunto il ministro. L’accordo, che nella sua versione originaria è entrato in vigore il 1° gennaio 2001, è il primo accordo di libero scambio sottoscritto da Singapore, e il secondo della Nuova Zelanda. I negoziati per il potenziamento dell’accordo sono stati intrapresi a giugno 2017. (segue) (Fim)