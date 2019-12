Singapore-Nuova Zelanda: ratificata nuova versione partenariato economico (2)

- L’economia di Singapore, ritenuta un indicatore affidabile dell’andamento dell’economia globale, è riuscita a schivare la recessione tecnica nel terzo trimestre del 2019, conseguendo una crescita di appena lo 0,6 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Il dato segna un cambio di passo rispetto al calo del 2,7 per cento nel periodo aprile-giugno. La crescita su base annua nel terzo trimestre è stata di appena lo 0,1 per cento. Il dato relativo al periodo luglio-settembre è stato comunque inferiore alle attese degli economisti, che avevano previsto in media una crescita dell’1,5 per cento su base trimestrale, e dello 0,3 per cento su base annua. (segue) (Fim)