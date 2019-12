Hong Kong: governo appronta nuove misure a sostegno delle Pmi (4)

- Secondo le stime del governo di Hong Kong, il disavanzo pubblico dovrebbe ammontare a 2,15 miliardi di dollari: si tratterebbe del primo deficit di bilancio registrato da Hong Kong dal 2004 ad oggi. La città ha avuto quattro deficit di bilancio consecutivi dal 2001 al 2004, quando l'economia è stata colpita dall'epidemia di Sars. "L'economia di Hong Kong attraversa una fase estremamente difficile. Per ripristinare l'economia, diversi settori devono unirsi per fermare la violenza in modo che l'ordine sociale possa essere ripristinato, i cittadini possano tornare alle loro vite quotidiane e le imprese possano riprendere le normali operazioni, così da creare spazio per un dialogo razionale", ha detto Chan, riferendosi alle proteste degli ultimi mesi. Venerdì, il governo ha annunciato di aver registrato un deficit di 119,4 miliardi di dollari di Hong Kong per i primi sette mesi dell'esercizio finanziario in corso. Le riserve di bilancio ammontavano a 1.050 miliardi di dollari a fine ottobre. (segue) (Cip)