Hong Kong: governo appronta nuove misure a sostegno delle Pmi (6)

- L'amministrazione sta rivedendo gli effetti dei pacchetti di stimolo e introdurrà misure aggiuntive se giustificate, ha aggiunto Siu. Il governo della città ha presentato tre serie di programmi di stimolo economico per un valore di 22,5 miliardi di dollari di Hong Kong da metà agosto, per tentare di scongiurare la recessione. Il prodotto interno lordo di Hong Kong ha subito una contrazione del 3,2 per cento nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, dopo una contrazione dello 0,5 per cento nel secondo trimestre, il peggior dato dal 2009. Due periodi consecutivi di crescita negativa indicano che Hong Kong è tecnicamente scivolata in una recessione. Anche l'economia della città ha registrato una diminuzione annuale del 2,9 per cento nel terzo trimestre, il primo declino annuale del prodotto interno lordo dal 2009. (Cip)