Cina: Commissione regolatoria rafforza normativa sui titoli

- La China Securities Regulatory Commission si è impegnata ad accelerare i miglioramenti dei regolamenti tesi a far rispettare rigorosamente le disposizioni della legge sui titoli, che entrerà in vigore il primo marzo 2020. La commissione migliorerà l'applicazione della legge per promuovere le riforme, mantenere l'ordine di mercato e proteggere gli interessi degli investitori, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'agenzia. Il progetto di revisione della legge cinese sui titoli è stato adottato sabato 28 dicembre dall'Assemblea nazionale del popolo cinese. (segue) (Cip)