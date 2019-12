Cina: Commissione regolatoria rafforza normativa sui titoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima revisione della legge mette in evidenza le regole del comitato per l'innovazione scientifica e tecnologica di recente istituzione, che pilota un sistema di offerta pubblica iniziale basato sulla registrazione. La revisione stabilisce anche un quadro generale per incoraggiare i piccoli e singoli investitori a prendere l'iniziativa in class action e introduce un risarcimento nelle controversie civili. Al contempo, la legge aggiornata aumenta le sanzioni per le attività illegali nel settore dei valori mobiliari. Non prevede solo la confisca di proventi illegali, ma prevede anche sanzioni amministrative più severe. (Cip)