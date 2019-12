Imprese: Grab e Singtel uniscono le forze per una licenza di digital banking a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di trasporto a pagamento e servizi di logistica tramite app Grab ha annunciato oggi di aver formato un consorzio con Singapore Telecommunications (Singtel), il più grande operatore di telefonia mobile del Sud-est asiatico, nel tentativo di aggiudicarsi una licenza di digital banking a Singapore. Il consorzio ha presentato una domanda prima della scadenza fissata dalle autorità della Città-Stato per il 31 dicembre. Le nuove licenze messe in palio dalle autorità di Singapore hanno attirato l’attenzione di molti attori del settore fintech, ma il nuovo consorzio può contare su due grandi nomi, e Grab è sostenuto a sua volta dal colosso tecnologico giapponese Softbank. Se otterranno la licenza, Grab e Singtel potranno capitalizzare la loro clientela esistente offrendo servizi di banking per consumatori e imprese a Singapore. (Fim)