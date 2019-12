Cina: China Development Bank, nel 2019 prestiti a Pmi per oltre 14 miliardi di dollari (2)

- A novembre, l'istituto di credito aveva emesso le sue prime obbligazioni "verdi" per lo sviluppo sostenibile nell'ambito del programma Bond Connect, rivolto agli investitori globali. Lo riferisce la stampa cinese. I fondi raccolti saranno destinati a progetti ecologici, ad esempio per la tutela del Fiume Azzurro (Yangtze), l'area forestale del comune di Chongqing e la riserva forestale nazionale. Si tratta della prima obbligazione finanziaria verde emessa da Cdb emessa quest'anno; il valore dell'emissione è di dieci miliardi di yuan (circa 1,43 miliardi di dollari), la scadenza di tre anni e il tasso di interesse fisso del 3,1 per cento. Per l'emissione viene utilizzato il mercato obbligazionario interbancario domestico e gli investitori stranieri possono investire, nell'ambito del programma Bond Connect, utilizzando strumenti finanziari istituzioni della Cina continentale e di Hong Kong. (segue) (Cip)