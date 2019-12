Imprese: Amazon ha duplicato i versamenti fiscali in Giappone tra il 2014 e il 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi tecnologici statunitensi che hanno manovrato per anni per minimizzare la loro esposizione fiscale al Giappone stanno cambiando gradualmente rotta, mentre crescono le critiche a livello globale per il loro fallimento percepito nel contribuire in maniera adeguata agli oneri dei paesi che ospitano le loro attività. Le sussidiarie giapponesi di Amazon.com, ad esempio, ha versato 15 miliardi di yen di tasse aziendali in Giappone negli anni fiscali conclusi a dicembre 2017 e 2018, secondo fonti aziendali citate dall’agenzia di stampa “Kyodo News”. Il contributo è dieci volte superiore a quello versato dall’azienda nel 2014; nel medesimo periodo, le vendite di Amazon in Giappone sono aumentate del 75 per cento, a 13,8 miliardi di dollari nel 2018. (segue) (Git)