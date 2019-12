Imprese: Amazon ha duplicato i versamenti fiscali in Giappone tra il 2014 e il 2018 (4)

- La Japan Fair Trade Commission (Jfct), l’ente giapponese regolatore del mercato, ha varato quest’anno una bozza di nuove linee guida tese a impedire alle aziende tecnologiche l’impiego coatto delle informazioni dei clienti. Le nuove linee guida verranno applicate ai fornitori di piattaforme, incluse le aziende di e-commerce come Amazon.com e i motori di ricerca come Google, ma anche a piattaforme di streaming video e social media. L’agenzia giapponese potrà imporre sanzioni ai responsabili di violazioni delle nuove norme, e di ordinare misure correttive. La bozza elenca per ora quattro fattispecie di potenziale violazione della privacy da parte dei fornitori di piattaforme online: l’acquisizione di informazioni personali senza una chiara spiegazione delle motivazioni; la raccolta di dati secondo modalità non chiaramente illustrate nei termini di utilizzo delle piattaforme; l’obbligo agli utenti di fornire informazione oltre quelle concesse come compensazione per il servizio; e la protezione inadeguata dei dati degli utenti. (segue) (Git)