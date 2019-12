Imprese: aziende Sud-est asiatico intensificano acquisizioni nei mercati vicini

- Le aziende del Sud-est asiatico stanno intensificando le acquisizioni nei mercati vicini della regione, e i conglomerati thailandesi guidano questa tendenza in risposta al rallentamento dell’economia domestica. Secondo i dati elaborati dalla società britannica Dealogic, quest’anno il Sud-est asiatico è stato palcoscenico di 67 acquisizioni transfrontaliere, dal valore complessivo di 9,6 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto ai 3,5 miliardi di dollari del 2018. Il valore medio delle operazioni è ammontato a 144 milioni di dollari, il più elevato dell’ultimo decennio. Le aziende nelle economie più mature del Sud-est asiatico stanno ricorrendo alle operazioni di fusione e acquisizione per far fronte alle sfide poste dal loro contesto operativo nazionale e alle incertezze del quadro globale. (segue) (Fim)