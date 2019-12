Hong Kong: molteplici proteste in programma per il 31 dicembre

- Hong Kong saluterà la fine del 2019 con una serie di proteste antigovernative organizzate sia alla Vigilia che a Capodanno, con l’obiettivo esplicito di causare disagi allo shopping durante le festività. Le proteste interesseranno distretti cittadini come quello dell’intrattenimento di Lan Kwai Fong, Victoria Harbour, e i principali centri commerciali, già teatro di proteste anche violente nell’arco degli ultimi mesi e settimane. Le autorità della regione speciale hanno autorizzato una marcia di protesta per domani, 31 dicembre; l’evento, organizzato dal Fronte civile per i diritti umani di Hong Kong, dovrebbe concludersi nel distretto centrale del business. (segue) (Cip)