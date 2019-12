Centocelle: riaprirà domani Cento55 Pinsa Romana, vittima di attentato incendiario a ottobre

- Riaprirà domani, alle 18, il ristorante Cento55 Pinsa Romana, in via delle Palme, a Centocelle. Il locale era stato vittima di attentato incendiario la notte tra il 9 e il 10 ottobre. Stessa sorte riservata anche ad altri due locali del quartiere: la libreria La Pecora elettrica (dato alle fiamme due volte in pochi mesi) e il Baraka Bistrot. Ad annunciare la riapertura i tre volti del Cento55 Fabrizio, Flavio e Valerio su Facebook. (Rer)