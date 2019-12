Business news: Brasile, sudafricana Ihs acquista Cell Site Solutions

- La compagnia sudafricana delle telecomunicazioni Ihs ha acquisito la società titolare della rete di torri per la trasmissione di segnali della telefonia cellulare in Brasile, Cell Site Solutions (Css). Secondo quanto rivela il quotidiano "Estado de Sao Paulo" la Ihs pagherà alla Css 550 mila euro. L'operazione, durata poco più di un mese, è stata gestita dalla banca statunitense Goldman Sachs. La velocità nelle trattative dimostra il grande interesse nel settore, soprattutto in vista dell'arrivo della tecnologia 5G nel paese. Per la compagnia sudafricana, una delle più grandi società del segmento con 24 mila torri in tutto il mondo, l'acquisizione segna l'ingresso nel mercato brasiliano e l'aggiunta al proprio portafoglio di 2 mila torri fino ad oggi di proprietà della Css. Fondata in Nigeria nel 2001, la Ihs è attiva in cinque paesi e ha uffici in vari paesi come Inghilterra, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti e Mauritius. Circa due anni fa, Ihs ha imposto un'accelerazione alle proprie attività aprendo per la prima volta a mercati extra africani. (Agenzia nova;)