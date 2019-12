Business news: Brasile, produzione petrolio supera per la prima volta i 3 milioni di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Brasile ha superato per la prima volta la soglia dei 3 milioni di barili al giorno. Lo rende noto l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Secondo i dati diffusi il 23 dicembre, a novembre è stata raggiunta la produzione media di 3,09 milioni di barili di petrolio al giorno. Il record precedente era stato segnato grazie ai risultati della media giornaliera del mese di agosto 2019, che si era attestata a 2,9 milioni di barili di petrolio. La produzione di petrolio a novembre di quest'anno è stata del 4,3 per cento superiore a quella del precedente mese di ottobre e del 20,4 per cento superiore a quella registrata a novembre 2018. (Agenzia nova;)