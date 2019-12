Business news: Brasile, utili aziende statali aumentati del 70 per cento tra gennaio e settembre

- Il ministero brasiliano dell'Economia ha reso noto che le cinque principali aziende statali del paese hanno registrato utili in crescita nei primi tre trimestri del 2019. Gli istituti di credito Banco do Brasil, Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) e Caixa economica federal, insieme con la compagnia elettrica Eletrobras e la petrolifera Petrobras, hanno registrato complessivamente un utile netto di 85,2 miliardi di real (18,7 miliardi di euro) tra gennaio a settembre di quest'anno. Il valore è superiore del 70 per cento rispetto ai 50,2 miliardi di real (11 miliardi di euro) registrati nello stesso periodo del 2018. (Agenzia nova;)