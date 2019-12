Business news: Messico, rischio paese Jp Morgan tocca quota 169, mai così basso dal 2014

- Il rischio paese del Messico ha toccato il 18 dicembre quota 169 punti, il livello minore negli ultimi cinque anni. Lo riferisce il ministero delle Finanze, riportando il dato dell'Indice dei titoli emergenti (Embi+) elaborato da J.P. Morgan. Al 20 dicembre, il rischio paese ha chiuso a quota 175 punti base, dieci in meno rispetto alla settimana precedente, arrivando a mettere in fila un mese di continui cali. L'indice misura il differenziale del paese nella capacità di poter pagare il debito sovrano sulla base di quella degli Usa, considerata a rischio zero. Il ministero segnala che dall'inizio dell'anno l'indice è calato di 66 punti base. (Agenzia nova;)