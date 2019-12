Arese: De Corato, necessari nuclei di polizia locale per prevenire incidenti sul lavoro

- L'assessore regionale lombardo alla sicurezza e alla polizia locale in una nota esprime "solidarietà e vicinanza alla famiglia del povero operaio ferito ad Arese, dopo essere finito nel compattatore". "Gli infortuni sul lavoro - aggiunge De Corato - sono sempre più un'emergenza anche in Lombardia, dove sono in costante aumento, con circa 80 decessi nel 2019 (fino a novembre) rispetto ai 51 del 2018 e ai 43 del 2017. Credo che sia utile la costituzione, nei Comandi delle città della Regione, di appositi Nuclei di agenti di polizia locali che vigilino sul rispetto delle leggi previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro e che controllino che i cantieri siano a norma". "A Milano - ricorda - nel 2005 fu istituito il primo Nucleo, tuttora attivo come 'Prevenzione infortuni'. Credo sarebbe utile costituirne uno nel maggior numero di città lombarde. Ecco perché sollecito i sindaci e i comandanti delle PL a istituirli al più presto". (com)