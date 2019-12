Business news: programma economico Argentina, borsa in rialzo e differenziale in forte calo

- Il mercato azionario e quello dei titoli sembrano aver accolto favorevolmente il pacchetto di misure per la riattivazione economica varato dal governo del presidente argentino, Alberto Fernandez. La borsa ha registrato solo giovedì 26 un rialzo del 5,9 per cento e si è avvicinata al suo massimo livello storico, mentre i titoli di stato hanno segnato aumenti del 14 per cento per quanto riguarda le emissioni in pesos e del 7,5 per cento per quelle in dollari. Parallelamente, anche il differenziale misurato in relazione ai titoli del tesoro statunitense ha continuato il suo cammino in discesa arrivando a 1809 punti dagli oltre 2600 raggiunti lo scorso mese di settembre. "Gli attivi locali hanno registrato una forte reazione dopo la favorevole lettura degli operatori del mercato al pacchetto fiscale approvato in parlamento", ha dichiarato un analista del mercato al quotidiano "Ambito". (Agenzia nova;)