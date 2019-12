Business news: Ecuador, arrivati a Natale i 500 milioni di dollari dell'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 500 milioni di dollari che il Fondo monetario internazionale aveva concesso all'Ecuador come parte di un piano per rimettere in sesto le finanze del paese sono arrivate nelle casse di Quito il 25 dicembre. Lo riferisce la stampa locale citando i dati pubblicati dal ministero delle Finanze. Con questo esborso, riassume il quotidiano "El Universo", l'Ecuador registra un totale di entrate per finanziamento pari a 9,661 miliardi di dollari. In precedenza il ministro dell'Economia, Esteban Ferro, aveva confermato la presenza nel paese dei fondi, ribadendo l'obiettivo del governo di migliorare le condizioni del debito pubblico. Il prestito con l'Fmi, segnalava Ferro, è stato fissato a un tasso del 3 per cento, più basso dell'11 per cento che acrebbe ottenuto il paese sul mercato internazionale o dell'8 per cento offerto dalla Cina. Il ministro ha inoltre segnalato che le trattative con l'Fmi, influenzate dalle diverse dinamiche di conflitto sociale nella regione, hanno permesso di rendere pià flessibile e abbordabile il calendario deli pagamenti. (Agenzia nova;)