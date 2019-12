Business news: Messico, esportazioni in calo del 2,9 per cento su anno a novembre

- Le esportazioni messicane hanno toccato nel mese di novembre importi pari a 37,496 miliardi di dollari, un calo del 2,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Lo scrive l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando i dati della bilancia commerciale. Si tratta del terzo calo mensile consecutivo, dopo il decremento dell'1,3 per cento a settembre e dell'1,5 per cento a ottobre. Il dato è frutto del calo dell'1,7 per cento delle esportazioni non petrolifere e del 21,1 per cento di quelle petrolifere. Le esportazioni non petrolifere verso gli Stati Uniti, il principale mercato del Messico, sono cadute dello 0,7 per cento su anno, e del 6,3 per cento quelle nei confronti di tutti gli altri paesi. Contando i 36,705 miliardi di dollari corrispondenti alle importazioni, la bilancia commerciale del paese nordamericano si è chiusa a novembre con un attivo di 790 milioni di dollari, in netto miglioramento rispetto al deficit di 2,32 miliardi di dollari del novembre 2018. (Agenzia nova;)