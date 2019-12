Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi e il vice sindaco Luca Bergamo intervengono all'inaugurazione della Biblioteca Arcipelago - Auditorium. Saranno presenti Paolo Fallai, presidente delle Biblioteche di Roma e Amedeo Ciaccheri, presidente Municipio VIII.Via Benedetto Croce, 50 (ore 11:30)VARIE- Il vice capo della Polizia, prefetto Vittorio Rizzi, illustrerà in una conferenza stampa, i risultati dell'attività annuale svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.Viminale (ore 11)(Rer)