Capodanno: Sidoli (Ape), Sala inserisca il divieto dei botti nel regolamento di polizia urbana

- Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), in una nota chiede al sindaco di Milano Giuseppe Sala di inserire il divieto di botti nel regolamento di polizia urbana, senza dover ogni anno emettere un'ordinanza specifica a ridotto di Capodanno. "A due giorni dai festeggiamenti dell'ultimo dell'anno non è ancora arrivata l'ordinanza del sindaco contro l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici. È inaccettabile che questo divieto arrivi sempre all'ultimo minuto. Questo grave ritardo - spiega Sidoli - è un indiretto incentivo all'uso di materiale esplodente che ogni anno causa il ferimento delle persone e la morte di animali". "Attualmente sono 112 i Comuni che in Italia hanno proibito l'uso dei botti a Capodanno, ma Milano non è presente in questo elenco di civiltà. I petardi potrebbero essere messi al bando tutto l'anno modificando semplicemente il regolamento di polizia urbana con una deliberazione. Dunque non sarebbe più necessario attendere un'ordinanza ad hoc ogni anno", fa sapere il portavoce di Ape, ricordando che "l'accensione dei fuochi pirotecnici aggrava e incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente di 180 microgrammi per metro cubo nelle ore immediatamente successive ai festeggiamenti di fine anno. Il risultato è che il primo giorno dell'anno respiriamo tutti aria inquinata per pochi minuti di fuochi". (segue) (com)