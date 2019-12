Business news: Argentina interessata a Via della Seta ma "prudenza" nei negoziati con Cina

- L'Argentina è interessata ad aderire all'ambiziosa iniziativa cinese della nuova Via della seta, ma intende usare un atteggiamento "prudente" nei negoziati. Lo ha detto il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, nel corso di una intervista concessa domenica sera alla televisione "C5N". Il progetto è "attraente", presenta una serie "di ricadute per l'America latina e per il Sud America che sono importanti e positive", ha detto Solà spiegando che Buenos Aires "non dovrebbe restarne fuori a priori". Il governo ha però intenzione di avere un atteggiamento "prudente" nei possibili negoziati: "Non è il caso di agganciarsi a progetti molto grandi e soffrire poi una situazione di dipendenza", ha aggiunto il ministro. (Agenzia nova;)