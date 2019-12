Business news: Brasile, Bc stima crescita Pil 2019 in aumento dell'1,16 per cento

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno rivisto al rialzo la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019, all1,16 per cento, rispetto al dato dell'1,12 per cento diffuso la scorsa settimana. Si tratta della settima correzione settimanale al rialzo consecutiva. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato oggi, 23 dicembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. Nel bilancio di previsione per il 2019, votato dal governo passato nell'autunno del 2018, era stata prevista una crescita dell'economia del 2,5 per cento. Per l'ottava settimana consecutiva, inoltre, la Bc ha lievemente innalzato la stima dell'inflazione per il 2019, passata dal 3,86 per cento calcolato la scorsa settimana al 3,98 del 23 dicembre. L'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per quest'anno è del 4,25 per cento, con una tolleranza tra il 2,75 per cento e il 5,75 per cento. (Agenzia nova;)