Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 30 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 14.30 - Palazzo Civico: riunione della GiuntaREGIONEore 11:00, Sala delle Bandiere, conferenza stampa di presentazione del 4° dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri in Piemonte. Con il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene il coordinamento dei garanti piemontesi. (Rpi)