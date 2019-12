Business news: Brasile, esportazioni carne maiale in Cina aumentate del 150 per cento a novembre

- L'esportazione di carne di maiale brasiliana verso la Cina è aumentate del 150 per cento nel solo mese di novembre 2019. In totale, dal Brasile sono partite lo scorso mese 229.700 tonnellate di maiale verso Pechino. Si tratta del volume maggiore dal 2016. Le importazioni della Cina, principale consumatore mondiale di questo tipo di carne, sono aumentate a causa del crollo dell'offerta del mercato interno, la cui produzione è stata pesantemente condizionata dall'epidemia di peste suina africana che ha decimato molti allevamenti. Secondo i dati diffusi oggi, 23 dicembre, dall'Amministrazione generale delle dogane brasiliana, nei primi 11 mesi dell'anno le importazioni di carne di maiale sono state pari a 1,73 milioni di tonnellate, con un aumento del 58 per cento su base annua. (Agenzia nova;)