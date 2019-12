Business news: governo argentino promulga legge su emergenza economica e fiscale

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha promulgato il pacchetto di leggi che dichiara tra le altre cose l'emergenza economica e fiscale e attribuisce all'esecutivo deleghe e facoltà speciali. Il testo, denominato "Legge di solidarietà sociale e riattivazione produttiva" contiene una serie di misure con cui il governo peronista tenta un rilancio della crescita e una riduzione della povertà in un contesto di alta inflazione. Tra le misure adottate, è compreso un forte deterrente alla cosiddetta "fuga di capitali" attraverso il turismo, consistente in una tassa del 30 per cento sull'acquisto di divisa straniera. La tassa include le spese su estero con carta di credito. Dal punto di vista fiscale la legge impone tra le altre cose maggiori ritenute alle esportazioni di prodotti primari sia di origine agricola che estrattiva (33 per cento allo soia, 15 per cento al mais, 8 per cento a petrolio e minerali). (Agenzia nova;)