Business news: Brasile, settore immobiliare chiuderà il 2019 in crescita dopo sei anni in recessione

- Il settore immobiliare brasiliano ha mostrato segnali di ripresa nel 2019. Secondo quanto riporta uno studio effettuato dal portale "Uol", si prevede che il comparto edile chiuderà l'anno con una crescita del 2 per cento, il doppio rispetto alle previsioni di espansione economica del Prodotto interno lordo (Pil) brasiliano, che si aggirano intorno all'1 per cento. L'ottimismo delle organizzazioni di settore deriva soprattutto dal fatto che dal 2013 mai l'edilizia era cresciuta al di sopra del risultato del Pil e questo significa che le costruzioni potrebbero essere il motore della crescita dell'economia per il prossimo anno. Attualmente, il volume d'affari del settore è tuttavia inferiore del 30 per cento al picco registrato all'inizio del 2014. (Agenzia nova;)