Business news: Brasile, disoccupazione scende all'11,2 per cento a novembre 2019

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto il 27 dicembre, che il tasso di disoccupazione in Brasile si è attestato all'11,2 per cento nel trimestre conclusosi a novembre 2019. Nel precedente trimestre terminato a ottobre, il tasso aveva raggiunto l'11,6 per cento. Nonostante il lieve calo della disoccupazione, nel periodo indicato 11,9 milioni di persone hanno cercato lavoro senza trovarlo. Si tratta del tasso di disoccupazione più basso dalla fine del marzo 2016, quando raggiunse il 10,9 per cento. Secondo l'Ibge, a contribuire principalmente al calo della disoccupazione sono state principalmente le offerte di lavoro temporanee aperte in particolare nel settore commerciale in occasione delle festività natalizie. Grazie a questi numeri la popolazione occupata ha raggiunto un record di 94,4 milioni di persone. (Agenzia nova;)