Business news: Brasile, vendite nei giorni di Natale aumentate del 9,5 per cento rispetto al 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite nei centri commerciali brasiliani in occasione del Natale 2019 sono aumentate del 9,5 per cento in termini nominali rispetto al 2018. Lo ha reso noto l'Associazione dei rivenditori nei commerciali (Alshop) secondo cui si tratta della migliore performance dal 2014, prima che i consumi crollassero a causa della recessione economica. "E' stato un Natale molto positivo e deve essere celebrato. L'aspettativa è che fino al 31 dicembre questo ritmo di vendite sarà mantenuto a causa delle vendite per il capodanno", ha dichiarato il presidente di Alshop, Nabil Sahyoun. "La ripresa nella creazione di posti di lavoro, il calo del tasso di interesse, la riduzione dell'inflazione e la disposizione del ministero dell'Economia di trasferire a ciascun lavoratore una parte del proprio Fondo di garanzia per i tempi di servizio (Fgts), equivalente al Trattamento di fine rapporto italiano, spiegano la performance di fine anno", ha aggiunto Sahyoun. Secondo l'associazione i ricavi del settore quest'anno sono ammontati a 168,2 miliardi di real (37 miliari di euro). (Agenzia nova;)