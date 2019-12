Kosovo: leader Vetevendosje Kurti declina invito presidente Thaci (2)

- "La Repubblica del Kosovo ha molte sfide da affrontare che richiedono un elevato livello di responsabilità da superare, pertanto tutti i rappresentanti eletti dovranno lasciare da parte gli interessi politici e lavorare alla rapida creazione di istituzioni della Repubblica del Kosovo", ha scritto ieri il presidente Hashim Thaci su Facebook. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, i negoziati per un accordo di governo tra i due partiti che hanno vinto le elezioni in Kosovo, il movimento Vetevendosje di Albin Kurti e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) di Isa Mustafa, si sono bloccati ancora una volta. Nella versione di Kurti il mancato accordo è stato causato da un nuovo rifiuto da parte dei vertici dell'Ldk di cedere su alcune condizioni poste per la firma dell'accordo di governo. (Kop)