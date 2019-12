Albania: sisma, ad ex ministro kosovaro Pacolli medaglia "Madre Teresa" per donazione

- Il presidente albanese Ilir Meta ha conferito oggi la medaglia "Madre Teresa" al ministro uscente degli Esteri del Kosovo, Behgjet Pacolli, per aver donato un milione di euro a favore delle famiglie albanesi colpite dal forte terremoto dello scorso 26 novembre. Il riconoscimento a Pacolli "va per il suo impegno e per l'alta sensibilità personale e familiare, dimostrata nei confronti del popolo albanese, promuovendo una nazionale catena di solidarietà dopo il sisma, e anche per il suo continuo contributo umanitario a livello nazionale e internazionale", si legge nella motivazione. "Quale ambasciatore della pace, un imprenditore di successo, un politico responsabile, dal grande amore per il Kosovo e gli albanesi, lui rappresenta una rara testimonianza non solo del successo ma anche dell'umanesimo", ha affermato Meta alla cerimonia di conferimento della medaglia a Tirana. (Alt)