Polonia-Russia: premier Morawiecki, Putin mente su fatti della Seconda guerra mondiale

- Il presidente russo Vladimir Putin ha mentito diverse volte e deliberatamente riguardo il ruolo della Polonia nella Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, intervenendo con un lungo documento diffuso tramite il proprio profilo Twitter sulle recenti affermazioni di Putin contro la politica estera polacca negli anni subito prima della Seconda guerra mondiale. Il premier polacco ha sottolineato che "sfortunatamente" più il tempo passa e meno i giovani conoscono i tragici eventi della Seconda guerra mondiale. "Il leader russo è consapevole che le sue accuse non hanno nulla a che vedere con la realtà, e che in Polonia non ci sono monumenti a Hitler o a Stalin", ha dichiarato Morawiecki. "Penso che la Russia è una nazione di persone libere e che respingono lo stalinismo, anche quando il presidente Putin sta cercando di riabilitarlo", ha affermato il premier polacco secondo cui "non ci può essere consenso nel trasformare gli autori dei crimini nelle vittime". "Insieme dobbiamo preservare la verità, in nome della memoria delle vittime e per il nostro futuro comune", ha concluso. (segue) (Res)