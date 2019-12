Polonia-Russia: premier Morawiecki, Putin mente su fatti della Seconda guerra mondiale (2)

- L'ambasciatore russo in Polonia, Sergej Andreyev, è stato convocato ieri dal ministero degli Esteri di Varsavia dopo i commenti del presidente Putin sulla politica estera polacca negli anni subito prima della Seconda guerra mondiale. Parlando ad un incontro presso il ministero della Difesa di Mosca, lo scorso martedì, Putin ha definito l'allora ambasciatore polacco nella Germania nazista Jozef Lipski "un bastardo ed un maiale antisemita", il quale ha sostenuto Adolf Hitler e la sua idea di espellere gli ebrei polacchi in Africa "per l'estinzione e lo sterminio". "Sono stato invitato al ministero degli Esteri polacco ed ho avuto una conversazione con il presidente del Dipartimento per l'est", ha dichiarato l'ambasciatore russo parlando di un confronto aperto ed utile sui rispettivi punti di vista. "Non lasceremo a nessuno la possibilità di darci delle lezioni", ha precisato Andreyev. (Res)